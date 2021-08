Aufwendige Suchaktion am Badesee

Abgelegte Bekleidung und ein Fahrrad sorgten am vergangenen Dienstag, 3. August, in Munster für eine größere Suchaktion der Polizei am Flüggenhofsee. Nachdem eine Hinweisgeberin den Fund der Sachen in der Nähe der Kleintierzuchtanlage mitteilte, jedoch vor Ort keine Person dazu ausgemacht werden konnte, konnte ein möglicher Badeunfall nicht ausgeschlossen werden. So schnell wie möglich wurden der Uferbereich und angrenzende Waldstücke von Polizeikräften abgesucht. Zum Einsatz kam dabei ebenfalls eine Drohne. Angeforderte Polizeitaucher suchten den See außerdem bis zum Abend hin ergebnislos ab.

Bei den am See aufgefundenen Gegenständen handelt es sich um einen schwarzen Rucksack, zwei Jogginghosen ein blaues und oranges T-Shirt, ein dunkelblauer Pullover sowie ein grauer Kapuzenpullover. Ebenso war in der Nähe des Fundortes ein schwarzes Damenfahrrad abgestellt. Zeugen oder der Eigentümer der Gegenstände werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Munster, (05192) 9600, in Verbindung zu setzen.