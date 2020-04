Ausgleichsprämien: “Cash for Kiebitz”

/lokales/ausgleichspraemien-cash-for-kiebitz_10_111870288-21-.html/ / 1

Das Projekt gliedert sich im Rahmen der Förderrichtlinie “Spezieller Arten- und Biotopschutz” in eine Reihe ähnlicher Gelege- und Kükenschutzprojekte des Landes Niedersachsen. Diese haben in anderen Landkreisen durch die rücksichtsvolle Bewirtschaftung engagierter Landwirte schon deutliche Erfolge für die Feld- und Wiesenvögel erzielt Die finanzielle Förderung des Projektes erfolgt durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes.

Veränderte Brutbedingungen führen beim Kiebitz zu geringem Bruterfolg. Die beabsichtigte Ertragssteigerung von Wiesen führte zu frühzeitigerer sowie häufigerer Mahd, und die Weidetierhaltung wird immer seltener. Das hatte zur Folge, dass Grünland durch die dichte Grasnarbe und den schnellen Wuchs der Gräser für Kiebitze oft keinen geeigneten Brutort mehr darstellt. Da Kiebitze zur frühzeitigen Erkennung von Feinden eine freie Rundumsicht beim Brüten bevorzugen, siedeln sie sich mittlerweile besonders häufig auf unbestellten Äckern an. Die Hauptbebrütungsphase ist Anfang April und fällt häufig mit dem Zeitraum der Maisaussaat oder anderen Bewirtschaftungsmaßnahmen zusammen. So gehen viele Gelege verloren.

Wenn sie noch da sind, fallen sie auf, die schwarz-weiß gezeichneten Flugkünstler, die mit ihrem auffälligen Ruf “kiwitt” die Ankunft des Frühlings in der Feldflur verkünden. Vor wenigen Jahrzehnten war der Kiebitz auch im Heidekreis noch auf Feldern und Wiesen häufig zu sehen. Am häufigsten in den feuchten Niederungen, wie dem Allertal oder auf besonders moorigen Standorten im Nordwesten des Landkreises. Mittlerweile sind diese sympathischen Feldvögel immer seltener geworden. In Deutschland ist der Brutbestand um über 90 Prozent zurückgegangen. Unter dem Titel “Praktischer Wiesenvogelschutz im Heidekreis - Cash for Kiebitz” bietet ein Projekt der Fachgruppe Natur- und Landschaftsschutz des Heidekreises daher interessierten Flächenbewirtschaftern im Landkreis die Möglichkeit, sich im Feld- und Wiesenvogelschutz zu engagieren.



