Austausch der Fachakademien

An dem Treffen nahmen neben der Leiterin des Studieninstitutes in Bad Münder, Christiane Wallnig, und deren Stellvertreterin Antje Weißer auch der Abteilungsleiter aus dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung, Harald Popplow, und Günter Schroven vom Bildungsinstitut für den niedersächsischem Justizvollzug teil. Weitere reguläre Teilnehmende der Runde sind die Niedersächsische Polizeiakademie, die Niedersächsische Steuerakademie und die Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz.

Das halbjährige Treffen der niedersächsischen Fachakademien fand dieses Mal an der Alfred-Toepfer-Akademie für Naturschutz in Schneverdingen statt. Neben einer Vorstellung der Aufgaben der Naturschutzakademie durch Direktor Dr. Eick von Ruschkowski entdeckten die Teilnehmer auch beide Standorte der Akademie: Hof Möhr als Stammsitz sowie die Räumlichkeiten im Camp Reinsehlen. Dort ist der Bildungsbetrieb der Akademie angesiedelt.



