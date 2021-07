Auszeichnung für Stellichter Kindergarten

/lokales/auszeichnung-fuer-stellichter-kindergarten_10_112053844-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Um das zu verstehen, gab es verschiedene Experimente mit Pflanzen. Die Kinder lernten, dass ohne Sonne, Wasser und Erde kein Leben möglich ist. Zitat eines Kindes: “Ich wäre lieber ein Fleischfresser gewesen, weil die Pflanzenfresser zuerst ausgestorben sind. Die hatten zuerst nichts mehr zu fressen.” Mit all dem, was das Dino-Projekt umfasst, hat sich der Kindergarten 2020 bei der “Stiftung Haus der kleinen Forscher” beworben.

2019 stand im Kindergarten Stellichte das Projekt “Entdecke die Welt der Dinosaurier” im Fokus. Zwei Jahre später erhielt die Einrichtung dafür eine Auszeichnung. Was genau verbirgt sich hinter dem Projekt? Die Kinder sammelten Fossilien, erfuhren mehr über die Berufe Archäologe und Paläontologe. Gemeinsam ging es in den Dino-Park. Daraus entwickelte sich die Idee, ein eigenes Museum im Kindergarten einzurichten. Die Kinder luden ihre Eltern ein und führten sie durch das Museum. Eine wichtige Frage war: Warum sind die Dinosaurier ausgestorben?



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ