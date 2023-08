/lokales/auszubildende-blicken-hinter-die-kulissen-des-heide-parks_10_112237622-21-.html/ / 1

Die Walsroder Zeitung veranstaltet regelmäßig im Rahmen des Projektes Veranstaltungen, bei denen Auszubildende aus verschiedenen Berufen und Branchen Einblicke in die Hintergründe von Unternehmen aus dem Heidekreis erhalten. Die neue Projektrunde startet am 1. Oktober. Interessierte Unternehmen können sich bei Projektleiterin Janna Möbus, (05161) 600588 und E-Mail Janna.moebus@wz-net.de, melden.

19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie deren Ausbilderinnen und Ausbildern blickten gestern im Rahmen des AZuBi-Projektes (Arbeit-Zukunft-Bildung) der Walsroder Zeitung hinter die Kulissen des Heide-Parks in Soltau. Björn Richter, technischer Leiter des Freizeitparks, gab der Gruppe Einblicke in die Werkstätten. Als Höhepunkt begleiteten die Azubis ihn zu einem morgendlichen Sicherheitscheck an der “Krake” und schauten dort auch einmal “unter die Räder”. Anschaulich wurden die Magnetbremsen demonstriert und erläutert, was die tägliche Sicherheitsprüfung beinhaltet. Anschließend durften die Teilnehmer mit einer exklusiven Fahrt noch vor der Parköffnung in den Tag sausen.



