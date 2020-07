/lokales/auto-akrobatik-mit-den-rosellys-in-bad-fallingbostel_10_111907450-21-.html/ / 1

Die Rosellys sind unter anderem bekannt durch ihre Fernsehauftritte im “Supertalent” und “Galileo eXtrem - Transporter Mythen”. In ihrem 90- bis 120-minütigen Programm werden beispielsweise Stunts wie bei der Fernsehserie “Alarm für Cobra 11” gezeigt. Geboten werden Auto-Drifting und -Artistik, Darbietungen auf zwei Rädern mit mehreren Fahrzeugen hintereinander und nebeneinander sowie Synchronfahrten, Auto-Crashs und -Überschläge, “Feuercrash made in Hollywood”, Quad- und Motocross-Freestyle sowie Bodystunts. Zum Abschluss der Veranstaltung heißt es Bühne frei für die bekannten Monster-Trucks. Beim Monster-Truck-Freestyle kommen “Big Danger” (800 PS), “Red Hunter” (720 PS), “Big Boss” (850 PS) und “Hulk” (750 PS) zum Einsatz. Mit dabei ist auch der “Bluegrass Stomper”: Der mit 1800 PS Methanol angetriebene original Renn-Monster-Truck aus den USA zählt zu den größten und stärksten der Welt.

Die Stuntshow Roselly macht am Freitag, 31. Juli, Station in Bad Fallingbostel an der Heidmark-Halle. Ab 19 Uhr präsentiert das 16-köpfige Team Europas größte Stunt- und Action-Show.



