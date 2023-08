Auto geht am StraÃŸenrand in Flammen auf

Ein Auto der Marke Mercedes Benz, das am Fahrbahnrand des Meisenweges in Munster geparkt war, ist am frühen Montagmorgen in Brand geraten. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 25.000 Euro. Die Polizei Munster ermittelt hinsichtlich vorsätzlicher Brandstiftung und nimmt Hinweise zur Tat oder Täterschaft unter entgegen: (05192) 9600.