Auto steht in Flammen

In der Nacht zu Dienstag um 23.17 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Fallingbostel in die Straße An der Weide der Kreisstadt gerufen - dort stand ein Auto in Vollbrand. Das Fahrzeug wurde durch einen Atemschutztrupp gelöscht. Parallel setzten die Feuerwehrleute ein zweites Rohr ein, um eine angrenzende Hecke zu schützen. Ein zweites Auto wurde durch die Hitzestrahlung beschädigt, konnte aber vom Besitzer noch rechtzeitig entfernt werden.



