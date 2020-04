Autoaufbrecher beschädigen Fahrzeuge

Autoaufbrecher beschädigten in der Nacht zu Montag in Walsrode vier Firmenfahrzeuge, in denen sie offensichtlich Werkzeuge vermuteten. Die Fahrzeuge waren an den Straßen Ahornring, Gorch-Fock-Straße und Wiener Platz abgestellt. In drei Fällen gelang der Aufbruch, in einem blieb es lediglich bei einem Versuch.

Die Täter erbeuteten Werkzeug im Wert von rund 3000 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Walsrode unter (05161) 984480 entgegen.