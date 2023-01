Autofahrer fÃ¤hrt Jugendliche an, Verursacher gesucht

Die Polizei sucht den Autofahrer eines dunklen Kleinwagens mit dem Kennzeichenfragment “HK-...”, der in Schneverdingen auf der Kreuzung Am Markt und Harburger Straße am Sonntag, 15. Januar, gegen 18.05 Uhr eine 14-jährige Jugendliche anfuhr. Die Schneverdingerin querte nach Polizeiangaben fußläufig bei Grünlicht die Fußgängerfurt aus Richtung Kreissparkasse kommend in Richtung Gaststätte, als der Pkw von der Harburger Straße nach links in die Straße “Am Markt” abgebogen sei. Dabei habe der Fahrer die Jugendliche übersehen und sie erfasst. Der Fahrer soll nach Zeugenaussagen ausgestiegen sein und sich gemeinsam mit seiner Beifahrerin um das Mädchen bemüht haben. Anschließend sei er weitergefahren. Beschreibung Fahrer: männlich, etwa 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, lichtes Haar, Bart, Brille, sprach Deutsch mit Akzent. Beifahrerin: weiblich, etwa 60 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, kurze Haare, Brille, sprach Deutsch mit Akzent. Die Insassen des Fahrzeugs sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter (05193) 982500 in Verbindung zu setzen.