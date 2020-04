“Autoknacker” unterwegs

In der Nacht zu Donnerstag schlugen Unbekannte an der Grünstraße sowie der Nordstraße in Schneverdingen bei je einem Fahrzeug die Fahrertürscheibe ein. Aus dem Auto stahlen sie jeweils ein Portmonee.

Am Donnerstagnachmittag schlugen Autoaufbrecher außerdem die Scheibe eines Pkw ein, der an der Hannoverschen Straße in Buchholz abgestellt war. Zwischen 18.30 und 19.25 Uhr zerstörten sie die Scheibe eines Autos, das auf einem Feldweg an der Celler Straße in Schwarmstedt stand. In beiden Fällen wurde das im Wagen zurückgelassene Portmonee gestohlen.