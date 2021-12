Automat fÃ¼r Zigaretten gesprengt

Am vergangenen Wochenende, vermutlich am Sonnabend gegen 23.30 Uhr, haben unbekannte Täter einen an einer Hauswand angebrachten Zigarettenautomaten an der Heidmarkstraße in Bad Fallingbostel gesprengt. Dabei wurden ein in der Nähe abgestelltes Auto sowie die Hauswand beschädigt. Über die Menge der erbeuteten Zigaretten und Höhe des Bargeldes können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter (05162) 9720 entgegen.