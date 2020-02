Autos beschädigt

An einem weißen Auto der Marke Kia, das an der Brandenbruger Straße in Soltau abgestellt war, warfen unbekannte Täter in der Nacht zu Montag die Seitenscheibe der Fahrertür ein und entwendeten ein Portemonnaie. Die gleiche Tat wurde an einem lila-farbenen Audi A1 verübt, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses am Marienburger Damm abgestellt war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Hinweise zur Tat an (05191) 93800.