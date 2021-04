Autos in Munster beschädigt

In der Nacht zu Montag schlugen Unbekannte die hintere rechte Fensterscheibe eines Ford Galaxy ein. Das Fahrzeug war an der Lüneburger Straße in Höhe der Hausnummer 33 in Munster geparkt. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Bereits einen Tag zuvor, in der Nacht zu Sonntag, zerkratzten Unbekannte insgesamt drei an der Clausewitzallee geparkte Fahrzeuge und verursachten dadurch einen Gesamtschaden von rund 2000 Euro. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Mercedes, einen BMW und einen Mini Cooper. Zeugenhinweise an die Polizei Munster unter (05192) 9600.