Azubi und Chef als Power-Duos

Ein Handy, ein Chef, ein Azubi - und zwei Video-Statements in einem Kurzfilm: Die Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg (IHKLW) sucht Power-Duos aus regionalen Mitgliedsunternehmen, die in 40-Sekunden-Videos für ihren Ausbildungsbetrieb und ihren Ausbildungsberuf werben. Die IHKLW verpasst den Videos den letzten Schliff und veröffentlicht die Spots kostenfrei auf Facebook und Instagram. “Damit unterstützen wir die Unternehmen bei ihrem Ausbildungsmarketing und informieren junge Menschen über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in unserer Region Lüneburg-Wolfsburg”, sagt IHKLW-Hauptgeschäftsführer Michael Zeinert.

Bei den Videos haben Chefs und Azubis je 20 Sekunden Zeit, die folgenden Sätze zu vervollständigen: “Wir bilden aus, weil ...” und “Mir gefällt an meiner Ausbildung, dass ...”. Zusammen mit einer kurzen Unternehmensbeschreibung und den freien Ausbildungsplätzen geht der Spot dann per E-Mail an redaktion@ihklw.de. Ein erster Beispielspot der IHKLW ist zu finden unter ihk-lueneburg.de/gemeinsamausbilden.

Die Aktion ist Teil der digitalen Ausbildungskampagne “Moin Future”, die die IHKLW 2018 gemeinsam mit der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade und regionalen Landkreisen in Nordostniedersachsen gestartet hat. Seit Juni ist die Website von “Moin Future” mit neuem Look und neu produzierten Azubi-Videos online. Dazu hat ein Kamerateam in den vergangenen Wochen junge Azubis bei ihrer täglichen Arbeit begleitet. Die neuen Kurz-Clips setzen unter www.moin-future.de und www.instagram.com/moinfuture die vielfältigen Möglichkeiten einer betrieblichen Ausbildung in der Region in Szene. Ergänzend bündelt die Kampagne Informationen rund um Ausbildungsberufe, Tipps und Termine zur Berufsorientierung - und freie Ausbildungsplätze im IHKLW-Bezirk. Neu ist auch das kostenfreie Angebot an Unternehmen, ihre aktuell freien Ausbildungsplätze einzureichen. Auch das ist per Kurzvideo möglich oder mit Foto und einem kurzen Text zu den ausgeschriebenen Lehrstellen.

Weitere Infos gibt es unter www.moin-future.de und beim Moin-Future-Team: moinfuture@ihklw.de, (04131) 742-129.