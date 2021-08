Beckmann ist Bürgermeisterkandidat

Die SPD Hodenhagen hat Mitglieder und Interessierte zu einer Versammlung eingeladen, um die am 12. September anstehende Gemeinderatswahl in der Gemeinde Hodenhagen vorzubereiten. Der scheidende Bürgermeister Karl Gerhard Tamke machte deutlich: “Ich würde es sehr begrüßen, wenn die SPD Ralph Beckmann mit dem ersten Platz auf der Liste betraut, auch wenn er kein Mitglied der SPD ist.” Beckmann gehöre dem Gemeinderat Hodenhagen bereits seit zehn Jahren an und verfüge als stellvertretender Bürgermeister und Mitglied im Verwaltungsausschuss über die erforderliche Erfahrung, um das Amt des Bürgermeisters auszufüllen.

In diesem Zusammenhang verwies Tamke darauf, dass auch in vergangenen Wahlperioden mehrere Kandidaten und Ratsmitglieder ohne “Parteibuch” angetreten seien. Auch Lukas Müller und Tjark Beckmann kandidieren auf der Liste, ohne bei den Sozialdemokraten Mitglied zu sein. Dietmar Illemann als Fraktionssprecher der SPD im Gemeinderat betonte: “Vor allem kommt es auf gemeinsame Ziele und Werte der Kandidaten einer Liste an.” Wichtig sei, was man gemeinsam für die Kommune und die Menschen erreiche. Die SPD stehe dazu, in ihrer Ratsarbeit kommunalpolitisch Interessierten eine Heimat zu geben, um gemeinsam die Zukunft vor Ort zu gestalten. Ernsthaftigkeit und Durchhaltevermögen seien dafür vonnöten.

Nach einem regen Gedankenaustausch erklärten Tjark Beckmann, Lukas Müller, Kornelia Tamke und Carmen Bäßmann, bei den Kommunalwahlen für den Gemeinderat zu kandidieren. Auf der Liste der SPD treten ferner die bisherigen Ratsmitglieder Sonja Illemann-Bergen, Heiko Korte, Gernot Bäßmann, Thomas Werner, Dietmar Illemann und Ralph Beckmann an.