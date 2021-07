Beetenbrück: Bahnübergang wird gesperrt

/lokales/beetenbrueck-bahnuebergang-wird-gesperrt_10_112049548-21-.html/ / 1

Bei der Baumaßnahme werde es gemäß Mitteilung der Deutschen Bahn auch zu unvermeidbaren Baugeräuschen in der Nacht kommen können. Die DB bittet bereits im Vorfeld alle Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis. Es werde alles dafür getan, die Geräuschentwicklung so gering wie möglich zu halten. Die Bevölkerung wurde bereits vorab im Auftrag der Deutschen Bahn durch Postwurfsendung an alle Haushalte über die Baumaßnahme informiert.

Der Bahnübergang im Bereich der Landesstraße 190 in den Fuhrenkamp in Düshorn, Ortsteil Beetenbrück, wird von Sonnabend, 24. Juli, bis Sonnabend, 7. August, wegen Oberbauarbeiten des Gleisbettes auf der Bahn-Strecke 1711 (Soltau-Hannover) für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt werden. Das teilt die Stadt Walsrode mit. Eine Umleitung ist für den genannten Zeitraum ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können gemäß Mitteilung der ausführenden Baufirma die Baustelle passieren.



