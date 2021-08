Behälter für Chemikalien undicht

Am späten Montagvormittag wurde an einem Chemikalien-Behälter in der Kläranlage in Bomlitz eine Undichtigkeit im oberen Behälterbereich festgestellt. Die ausgetretene Flüssigkeit wurde von dem dafür vorgesehenen Auffangbehälter aufgefangen und von der Feuerwehr des Industrieparks Walsrode umgehend gesichert und aufgenommen. Die Flüssigkeit im defekten Behälter wurde mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Walsrode in einen Ersatzbehälter umgepumpt. Der Einsatz konnte am Abend beendet werden.