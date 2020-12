Bei Streit in Walsrode Messer eingesetzt

Am späten Dienstagabend, gegen 23.10 Uhr, kam es in einer Wohnung an der Schubertstraße in Walsrode zu einem Streit zwischen zwei erheblich alkoholisierten Männern, in dessen Verlauf auch ein Messer eingesetzt worden ist. Der 44-jährige Täter verletzte das 53-jährige Opfer an der Hand. Polizeibeamte nahmen den Walsroder fest und brachten ihn zur Dienststelle, wo unter anderem eine Blutprobe entnommen wurde. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.