Bei Streit Messer eingesetzt

In der Nacht zu Sonntag kam es am Oerbker Berg in Bad Fallingbostel zwischen zwei verschiedenen Gruppierungen gleicher Nationalität zu Streitigkeiten und wechselseitigen Sachbeschädigungen. Dabei wurden das Fenster einer Wohnung und ein Auto beschädigt. Nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei gerieten beide Parteien erneut in Streit, als sie sich mit zwei Fahrzeugen an der Vogteistraße trafen.

Schnittverletzung an der Hand

Zwischen drei männlichen Tätern im Alter zwischen 20 bis 23 Jahren eskalierte der Streit hin zu einer wechselseitigen, körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch ein Messer eingesetzt worden ist. Dabei erlitt einer der Beteiligten eine Schnittverletzung an der Hand und ein weiterer am Unterarm. Die Verletzungen wurden ambulant behandelt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.