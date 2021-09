Bei Streit mit einem Messer verletzt

Am Freitag gegen 15.20 Uhr kam es am Soltauer Bahnhof im Bereich des Gleises 7 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in deren Verlauf ein Beteiligter durch eine Schnittwunde am Oberkörper verletzt wurde. Das 32-jährige Opfer wurde im Krankenhaus versorgt. Die Täter flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800.