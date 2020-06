Beim zweiten Versuch in ein Gebäude gelangt

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27. Mai, und Montag, 1. Juni, versuchten Unbekannte, durch das Aufhebeln eines Fensters in ein Haus an der Hansahlener Dorfstraße in Schneverdingen zu gelangen. Als das misslang, schlugen sie die Scheibe des Fensters ein, verschafften sich so Zutritt in das Gebäude und durchsuchten es. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.