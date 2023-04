Ãœber den Alltag mit dem Krieg

Wie lebt es sich, wenn der Krieg vor der Haustür tobt? Wie fühlt es sich an, wenn man von den einen auf den anderen Tag nicht mehr wie gewohnt in die Schule, zur Arbeit oder in die Uni gehen kann? Wer kauft Lebensmittel ein oder geht mit dem Hund spazieren, wenn es auf den Straßen nicht mehr sicher ist. Und wie vertreibt man sich die Zeit, wenn man den Hauptteil des Tages ausschließlich in seinem Zuhause verbringt? Unzählige Menschen sind unfreiwillig seit rund einem Jahr in der Lage dazu, ihre persönlichen Antworten auf diese Fragen zu geben. Eine dieser Personen ist Anastasiia Kurtseva. Die junge Frau hat den Beginn des Krieges in der Ukraine selbst erlebt, mittlerweile lebt sie in Sicherheit im Heidekreis, besucht einen Deutschkurs und macht ein Praktikum bei der WZ.

Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge

Im neuen Podcast der Walsroder Zeitung, “Nove Nachalo - Aus der Ukraine nach Deutschland” spricht sie offen über ihre Erlebnisse und teilt ihre Geschichte mit den Hörerinnen und Hörern. In der ersten Episode berichtet sie vom ersten Tag des Krieges, nun geht es mit der zweiten Folge des Podcasts weiter. Darin spricht sie mit Redakteurin Alessa Hachmeister über den Alltag während des Krieges und wie es sich anfühlt, wenn in der Nachbarschaft Bomben fallen und Alarmsignale und Sirenen zu hören sind. Der Podcast “Nove Nachalo - Aus der Ukraine nach Deutschland” kann auf allen Plattformen gesucht und angehört werden. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge.