Beratungen zur Outlet-Erweiterung gestartet

Zum Hintergrund: Die Stadt Soltau beabsichtigt, das Designer Outlet Soltau (DOS) von bisher 9900 auf 15.000 Quadratmeter Verkaufsfläche zu erweitern und hat deshalb beim zuständigen Landwirtschaftsministerium in Hannover ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren beantragt. Das ist notwendig, weil die Verkaufsfläche im Landes-Raumordnungsprogramm bisher auf 10.000 Quadratmeter begrenzt ist. Das ArL Lüneburg als verfahrensführende Behörde wird die Beiträge aus den Telefon- und Videokonferenzen ebenso wie die schriftlich eingehenden Hinweise auswerten und auf dieser Basis den so genannten Untersuchungsrahmen für die Stadt Soltau festlegen. Sobald die Stadt die Verfahrensunterlagen für das Raumordnungsverfahren fertig erarbeitet hat, wird das ArL Lüneburg diese auf Vollständigkeit prüfen und dann das Beteiligungsverfahren einleiten.

Zudem sind in 2021 ergänzende Kartierungen und Auswertungen geplant, um beispielsweise den verstärkten Trend zum Online-Einkauf und aktuelle Entwicklungen zu Insolvenzen und Leerständen in den Innenstädten der Region besser abschätzen zu können. “Wir werden während des gesamten Raumordnungsverfahrens kontinuierlich neue Sachstände zu Corona beobachten und prüfen, ob die Datenbasis angesichts der offenen Corona-Auswirkungen hinreichend belastbar ist, um die Verträglichkeitsprüfung durchführen zu können”, versichert Harald Kätker.



