Ãœbersicht: Gottesdienste an Himmelfahrt

An Himmelfahrt laden viele Kirchengemeinden im Kirchenkreis Walsrode wieder zu Gottesdiensten unter freiem Himmel ein - ob beim Regionalgottesdienst der Nachbarschaft Nord in Bomlitz (mit anschließendem Grillen), im schönen Pfarrgarten in Kirchboitzen oder beim Ginsengfest auf der FloraFarm in Bockhorn. Bei der aktuellen Wetterlage bietet es sich an, sich vielleicht auch mit dem Fahrrad auf den Weg zu machen und in der Natur die Gottesdienste zu feiern. Alle Orte und Termine am morgigen Donnerstag, 26. Mai, finden Interessierte in der folgenden Übersicht:

Ahlden: 17 Uhr, musikalische Sommerandacht, Kreuzkirche in Eickeloh (Pastorin Rohr).

Bad Fallingbostel: 10 Uhr, Nachbarschaftsgottesdienst in Bomlitz mit anschließendem Grillen (Pastor Junge).

Bomlitz: 10 Uhr, Nachbarschaftsgottesdienst mit anschließendem Grillen (Pastor Junge).

Bommelsen: 10 Uhr, Nachbarschaftsgottesdienst in Bomlitz mit anschließendem Grillen (Pastor Junge).

Dorfmark: 10 Uhr, Nachbarschaftsgottesdienst in Bomlitz mit anschließendem Grillen (Pastor Junge).

Eickeloh: 17 Uhr, musikalische Sommerandacht, Kreuzkirche (Pastorin Rohr), Musik von Alfons von Tegelen.

Düshorn-Ostenholz: 10 Uhr, Regional-Gottesdienst in Bockhorn auf der FloraFarm mit Posaunenchor Düshorn.

Gilten: 10 Uhr, Gottesdienst in Gilten vor dem Gemeindehaus (bei Regen in der Kirche) mit den Posaunenchören und der Kirchengemeinde Schwarmstedt (Pastor Richter und Lektorin Rasokat).

Kirchboitzen: 10 Uhr, gemeinsamer Gottesdienst mit der Kirchengemeinde Rethem mit Posaunenchor, bei gutem Wetter im Pfarrgarten (Pastor van Veldhuizen).

Meinerdingen: 10 Uhr, traditioneller Gottesdienst unter freiem Himmel auf Gut Hilperdingen mit drei Tauffamilien und Musik von Henning Hebenbrock (Pastor Delventhal). Nach dem Gottesdienst sind alle Besucher eingeladen, bei Kaffee und Kuchen auf dem Gut zu verweilen.

Rethem: 10 Uhr, Gottesdienst mit der Kirchengemeinde Kirchboitzen im Garten vor dem Gemeindehaus in Kirchboitzen (Pastor van Veldhuizen).

Schwarmstedt: 10 Uhr, Gottesdienst vor dem Gemeindehaus in Gilten, musikalisch gestaltet mit den Posaunenchören (Pastor Richter und Lektorin Rasokat).

Walsrode: 10 Uhr, Regional-Gottesdienst in Bockhorn (Team) mit Posaunenchor Düshorn.