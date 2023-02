Betonplatten zwischen Schienen gelegt

Unbekannte Täter haben am Montag auf der Bahnstrecke zwischen Walsrode und Buchholz in der Nordheide mehrere Betonplatten eines nahegelegenen Kabelschachtes zwischen den Schienen gestapelt. Eine Regionalbahn überfuhr die Hindernisse, wurde aber nicht beschädigt, wie die zuständige Bundespolizeiinspektion Bremen nun mitteilt. Die Platten wurden am Montag in der Zeit von 17.20 und 18 Uhr an der Eisenbahnbrücke des Veersebaches in der Nähe des Moorwegs bei Schneverdingen auf die Strecke gelegt. Wegen der Streckensperrung verspäteten sich vier Züge.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise: (0421) 16299-777. (ots)