Betrüger inszenieren Polizeieinsatz

Kurz nachdem die Person das Haus verlassen hatte, bemerkte der Geschädigte das Fehlen der Geldbörse samt Bargeld und einiger Goldmünzen im Gesamtwert von 2500 Euro. Einen ähnlichen Fall gab es am Mittwoch auch in Soltau. Dort blieb es allerdings bei Vorbereitungshandlungen der Täter. Es wurde kein Geld gestohlen. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass sie nicht in Haushalte geht, um Wertsachen zu überprüfen oder abzuholen und rät, keine fremden Menschen in die Wohnung zu lassen. Bei dubiosen Anrufen sollten Betroffene einfach auflegen.

Die Frau klingelte und fragte, ob der Geschädigte eine Wohnung zu vermieten hätte. Nachdem der Senior dies verneinte, bat die Person um Einlass zum Zweck eines Toilettengangs. Diesem Wunsch kam das Opfer nach. Die Täterin verließ nach dem Toilettengang das Haus, ohne Wertsachen oder Ähnliches entwendet zu haben. Am nächsten Tag erschien eine männliche Person mit “uniformähnlicher Bekleidung”, zeigte zügig einen Dienstausweis und stellte sich als Polizeibeamter der örtlichen Dienststelle vor. Weiter teilte der falsche Beamte mit, dass soeben eine Frau festgenommen worden sei, die durch Erfragen nach einer Vermietungsmöglichkeit und anschließendem Toilettengang in Häuser gelange. Es sei ebenfalls eine hohe Bargeldsumme bei der Frau gefunden worden.



