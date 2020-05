Betrüger versprechen Gewinne

/lokales/betrueger-versprechen-gewinne_10_111878529-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Die Polizei rät, in solchen Fällen das Gespräch zu beenden und nicht auf Gewinnversprechen einzugehen, schon gar nicht, wenn man an keinem Spiel teilgenommen hat.

Die Polizei im Heidekreis warnt vor betrügerischen Anrufern, die vorgeben, dass man zum Beispiel im Lotto gewonnen habe. Zunächst wird ein kleinerer, fünfstelliger Betrag als Gewinn in Aussicht gestellt. Um diesen Betrag zu erhalten, werden die Opfer angeleitet, sogenannte Gutscheinkarten für einen hohen dreistelligen Betrag in Supermärkten zu kaufen und anschließend die Codes zu übermitteln. Bei Erfolg melden sich die Betrüger durchaus am nächsten Tag nochmals und täuschen vor, dass es einen Zahlendreher in der Gewinnsumme gegeben habe. Um diese höhere Summe zu erhalten, werden die Opfer wiederum angewiesen, Gutscheinkarten für einen entsprechend höheren Betrag zu erstehen und die Codes zu übermitteln. Die Codes werden dann von den Tätern in den jeweiligen Onlinestores eingelöst. Das Opfer sieht sein Geld nie wieder.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ