Betrugsversuch an der HaustÃ¼r

Am Donnerstag, 30. März, ist es in Soltau zu einem Betrugsversuch gekommen. Ein vermeintlicher Schrottsammler klingelte zwischen 12 und 12.20 Uhr an der Haustür einer 80-jährigen Frau, die im Klabundeweg in Soltau wohnt. Nachdem die Dame ihn abgewiesen hatte, klingelte kurze Zeit später eine Frau an derselben Tür. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu müssen, verschaffte sie sich Zutritt zur Wohnung. Anschließend wurde die Seniorin von der Frau aufgefordert, in der Küche das Wasser aufzudrehen. Als sie zusätzlich im Bad den Wasserhahn betätigen sollte, forderte die Hausbesitzerin die Frau erfolgreich auf, das Haus zu verlassen.

Laut Polizeibericht wurden keine Wertsachen entwendet. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei unter (05191) 93800 entgegen.