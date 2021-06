Betrunkene halten Polizei mehrmals in Atem

Im Verlauf des Montagabends haben drei alkoholisierte Männer aus Oerbke die Polizei für mehrere Stunden in Atem gehalten. Gegen 18 Uhr gerieten ein 33-Jähriger und ein 24-Jähriger am Hartemer Weg in Oerbke aus bislang unbekannter Ursache in Streit, der mit gegenseitigen Körperverletzung endete. Der 24-Jährige wurde vor Ort entlassen, der 33-Jährige von der Polizei ins Krankenhaus begleitet. Dort wurde er kurze Zeit später als Randalierer gemeldet, sodass die Polizei erneut ausrücken musste. Nach ambulanter Behandlung wurde er nach Oerbke gebracht und dem Sicherheitsdienst des Ankunftszentrums übergeben.

Der Sicherheitsdienst meldete sich kurz darauf wiederum bei der Polizei, da man im Zimmer des Mannes diverses Diebesgut entdeckt hatte. Außerdem sei der Sicherheitsdienst von einem 23-jährigen Bewohner angegriffen worden. Dieser soll versucht haben, einen Mitarbeiter mit einer Holzlatte zu schlagen, konnte aber überwältigt werden. Der 23-Jährige führte auf Veranlassung der Polizei einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,74 Promille. Der Mann kam in die Ausnüchterungszelle nach Soltau. Das Diebesgut wurde sichergestellt.

Gegen 22 Uhr wurde vorsätzlich der Brandmeldealarm in einem der Gebäude im Ankunftszentrum ausgelöst. Noch während die Polizei vor Ort war, kam es zu einer weiteren Brandmeldung. Im Zimmer des gegen 18 Uhr auffällig gewordenen 24-Jährigen hatte jemand die Matratze des Bettes angezündet. Die bereits anwesende Werksfeuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Der Tatverdacht richtet sich gegen den 33-Jährigen, der in der Nähe aufgegriffen werden konnte und zur Verhinderung weiterer Straftaten auch in die Gewahrsamszelle nach Soltau gebracht wurde. Die Polizei leitete gleich mehrere Strafverfahren gegen die Beteiligten ein.