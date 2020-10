Betrunkener hält in Bad Fallingbostel die Polizei auf Trab

Am Mittwochabend hat ein 40-jähriger Mann die Polizei in Bad Fallingbostel auf Trab gehalten. Zunächst nutzte er die Gunst der Stunde und verschaffte sich durch eine unverschlossene Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung an der Heinrichstraße. Aus dieser entwendete der alkoholisierte Fallingbosteler eine Handtasche. Zur Flucht nahm er in der Folge ein ungesichertes Fahrrad vom Nachbargrundstück mit. Danach versuchte der Täter durch ein geöffnetes Fenster in ein weiteres Haus an der Heinrichstraße einzusteigen. Das Vorhaben misslang jedoch aufgrund der Einstiegshöhe.

Das hielt den Mann jedoch nicht davon ab, weiterzumachen: Er versuchte, in ein Fahrzeug einzudringen, indem er das Dreiecksfenster einschlug. Zum Abschluss beschädigte der Delinquent noch das Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße. Die hinzugerufene Polizei konnte, auch unter Mithilfe von Zeugen, den Mann schlussendlich stellen und mit zur Wache nehmen. Den 40-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.