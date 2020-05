Beutel nach dem Einkaufen entwendet

Einem älteren Ehepaar aus Schwarmstedt wurde am Mittwochmittag, zwischen 11.30 und 12 Uhr, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes am Mönkeberg ein orangefarbener Einkaufsbeutel gestohlen. In dem Beutel waren neben Bargeld, Brille, Scheckkarte und Geldbörsen auch Sparbücher. Der Schaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schwarmstedt unter (05071) 800350 entgegen.

Auch in Soltau entwendeten Unbekannte am Dienstag, zwischen 13.10 und 13.20 Uhr, im Penny-Markt an der Celler Straße aus einem Einkaufswagen einen Stoffbeutel, in dem sich unter anderem ein Portmonee mit Bargeld und ein Handy befanden. Der Schaden wird insgesamt auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter (05191) 93800 entgegen.