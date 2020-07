Beweise für Schleuserkriminalität und Urkundenfälschung gesichert

Die Bundespolizeidirektion Hannover ist am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hannover in Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Baden-Württemberg mit einem Festnahme- und Durchsuchungseinsatz gegen die organisierte Fälscher- und Schleuserkriminalität vorgegangen. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen konnten die 530 eingesetzten Beamten drei Haftbefehle sowie 32 Durchsuchungsbeschlüsse in 26 Objekten vollstrecken. Im Zentrum der Ermittlungen steht ein in Schneverdingen wohnhafter Beschuldigter.

Ihm wird vorgeworfen, in großem Umfang Nationalpässe ausländischer Staatsangehöriger mit gefälschten Grenzkontrollstempeln versehen zu haben, um diesen eine scheinlegale Einreise bzw. einen ebensolchen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland zu ermöglichen. Bei den betroffenen Inhabern der Pässe handelte es sich überwiegend um albanische Staatsangehörige, die sich innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen für 90 Tage zu touristischen Zwecken im Bundesgebiet aufhalten dürfen. Der Modus Operandi war offenbar darauf ausgerichtet, den Drittstaatsangehörigen gegen Bezahlung zu einem illegalen Daueraufenthalt in Deutschland zu verhelfen.

Dem Beschuldigten wird gewerbsmäßige Urkundenfälschung und Einschleusung von Ausländern vorgeworfen. Die Ermittlungen richten sich ebenfalls gegen die Auftraggeber der Passfälschungen, die im Verdacht der Anstiftung zur Urkundenfälschung sowie des unerlaubten Aufenthalts stehen. Darüber hinaus stehen weitere Personen im Verdacht, den beschuldigten Passfälscher bei seinen Taten, beispielsweise durch den grenzüberschreitenden Transport gefälschter Dokumente, unterstützt zu haben.

Als Beweise konnten verschiedene Arbeitsmittel zur Dokumentenfälschung, wie Stempel, eine Vielzahl an Dokumenten und diverse Datenträger sichergestellt werden. Weiterhin wurden Waffen und hohe Summen Bargeld aufgefunden. Durch die Auswertung des beschlagnahmten Beweismaterials erhoffen sich die Ermittler neben der beweissicheren Strafverfolgung auch weitere Ansatzpunkte, um das Schleusernetzwerk weiter aufzuhellen und zu zerschlagen.