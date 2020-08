Blechhalunken wieder unterwegs

Der Vespaclub Blechhalunken Heidekreis hatte in diesem Jahr viel vor. Beim ersten Clubtreffen im März wurde jedoch deutlich: Zahlreiche Touren und Vespa-Treffen in der Region werden aufgrund von Corona vermutlich nicht stattfinden können. Längere Ausfahrten des Clubs blieben ebenso aus. Umso mehr freuten sich die Blechhalunken, als es nun endlich zur ersten Ausfahrt des Jahres ging. Mit Start in Dorfmark fuhren sieben Clubmitglieder mit ihren Vespas und einem IWL Stadtroller Berlin quer durch den Heidekreis.

Keine technischen Zwischenfälle

Bei 35 Grad Celsius im Schatten wurden mehrere kleine Trinkpausen eingelegt. So ging es über Riepe, Neuenkirchen, Schneverdingen und Soltau zurück nach Dorfmark. Knapp 75 Kilometer legten die Vespisti durch die Lüneburger Heide zurück. Höhepunkt der Tour war ein Zwischenstopp im Pietzmoor in Schneverdingen mit fantastischem Blick auf die blühende Heide. “Trotz der Hitze war es eine tolle Fahrt. Zum Glück hat der Fahrtwind ein wenig für Abkühlung gesorgt”, so der Präsident des Vespaclubs Blechhalunken Heidekreis, Stefan Kamermann. Es habe außerdem keine technischen Zwischenfälle gegeben, so Kamermann weiter. “Normalerweise haben wir immer mindestens einen Roller dabei, der nicht rund läuft. Umso mehr freut es mich, dass diesmal unser Werkzeug nicht zum Einsatz kommen musste”.

Für 2021 beginnt die Planung

Die Blechhalunken wollen zeitnah eine neue Tour und - soweit es mit Corona möglich ist - gemeinsame Aktivitäten planen. “Die Corona-Pandemie hat auch uns fast die gesamte Saisonplanung durcheinander gebracht. Viele Mitglieder sind allein losgefahren und haben dann den anderen von schönen Strecken und tollen Fahrmöglichkeiten berichtet. Trotzdem fehlten natürlich gemeinsame Ausflüge und Treffen zum Austausch”, berichtet Stefan Kamermann. Für 2021 beginne nun die Planung, vor allem für eine große Tour nach Österreich zu den Vespa Alp Days. Wer ebenfalls Vespa-Liebhaber und leidenschaftlicher Rollerfahrer ist, kann sich unter vcbhk@gmx.de melden. Eine Vespa ist kein Muss, auch andere Rollermodelle sind gerne gesehen.