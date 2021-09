BleilÃ¤use auf ErÃ¶ffnungskurs

/lokales/bleilaeuse-auf-eroeffnungskurs_10_112066832-21-.html/ / 1

Nach sieben Monaten für den Umbau der Räumlichkeiten nehmen die “Bleiläuse” im Endspurt Kurs auf die Eröffnung ihres Museums für Buchdruck in Soltau. Und einen ersten Besucher gab es schon: Landrat Manfred Ostermann begutachtete den Fortschritt im neuen Aktiv-Museum. Reinhard Riedel, erster Vorsitzenden des gemeinnützigen Vereins “Erlebniswerkstatt Buchdruck-Museum Soltau”, präsentierte Empfang, Setzerei, Veranstaltungs- und Druckbereich und die “Hingucker”, wie die graue Industriedecke mit der metallglänzenden Kabelrinne und den Industrieleuchten oder auch die Behinderten-Toilette mit ihrer Fliesenkunst. Reinhard Riedel und Renate Gerstel, Pressewartin der Bleiläuse, erläuterten auch das Museumskonzept. “Seitdem der Buchdruck Immaterielles Kulturerbe ist, sollen möglichst viele die alte Technik kennenlernen”, so der Hintergrund der Museumsidee. Nur so gerate die alte Kunst nicht in Vergessenheit. Die Einrichtung sei später für Gruppengrößen bis zu 24 Personen ausgelegt. So können auch Schulklassen das Museum besuchen.



