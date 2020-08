Brände in der Innenstadt

Montagnacht kam es in Schneverdingen zwischen 2 und 3.45 Uhr zu Bränden. Aus ungeklärter Ursache geriet ein Polo in der Bahnhofstraße in Brand. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Ein weiteres Feuer ereignete sich am Heidkampsweg, wo vor einem Haus Wellplatten in Brand gesetzt wurden. Der Schaden beträgt 100 Euro. Zu einem weiteren Feuer kam es in der Straße Am Bahndamm. Dort standen Bau-Materialen im Wert von 3000 Euro in Flammen. Es werden Ermittlungen wegen Brandstiftung geführt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei, (05193) 982500, in Verbindung zu setzen.