BÃ¼rger-Fotovoltaikanlage in Hodenhagen geplant

Nun sind alle Interessierten aus der Samtgemeinde Ahlden und umzu eingeladen, sich an der PV-Anlage zu beteiligen und Genossenschaftsanteile der REALWeg zu zeichnen. Am Montag, 30. Mai, wird es ab 19 Uhr eine Informationsveranstaltung im Hodenhagener Brinkhaus geben, Brinkweg 10, geben. Interessentinnen und Interessenten können sich gern vorab bei der REALWeg anmelden und auch einen Projektsteckbrief erhalten: info@realweg.de.

Die Regional- und Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser eG (REALWeg) plant auf dem aktuell im Bau befindlichen Logistikzentrum der Firma Bosch im Gewerbegebiet Hodenhagen-Nord eine Fotovoltaikanlage. Mit einer Leistung von drei MWp soll die Anlage auf rund 25.000 Quadratmeter Dachfläche ausreichend Strom zur Versorgung von etwa 1000 Haushalten produzieren. “Die Module sind in Ost-West-Richtung aufgestellt, sodass die Dachfläche optimal genutzt werden kann”, erklärt Corbinian Schöfinius, Vorstand der Genossenschaft. Durch ihre große Leistung werde die PV-Anlage einen beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Anlage soll im Herbst installiert werden und zum Ende des Jahres in den Betrieb gehen.



