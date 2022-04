Brut- und Setzzeit: Hunde mÃ¼ssen an die Leine

/lokales/brut--und-setzzeit-hunde-mssen-an-die-leine_10_112151339-21-.html/ / 1

Dazu gehören nach Paragraph 33 des Niedersächsischen Waldgesetzes neben den Flächen des Waldes auch die der übrigen freien Landschaft, auch wenn die Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen. Da viele frei lebende Tiere auch Parks und Grünanlagen, in denen keine allgemeine Leinenpflicht besteht, zur Aufzucht ihres Nachwuchses nutzen, sollten Hundehalter ihre vierbeinigen Freunde auch in innerstädtischen Bereichen nicht frei laufen lassen und besonders aufmerksam sein.

Stöbernde Hunde können die brütenden, aufziehenden oder gebärenden Wildtiere stören und so die Nachkommen gefährden. Werden die bodenbrütenden Wildtiere aus ihren Nestern vertrieben, kann das Gelege auskühlen. Berührt ein Hund beim Stöbern den Nachwuchs, kann es passieren, dass dieser nicht mehr von der Mutter als eigenes anerkannt wird. Hunde müssen in der freien Landschaft daher an die Leine.



