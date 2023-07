Buchholzer benÃ¶tigt Stammzellspende

“Erst haben wir die Nächte durchgetanzt, drei Tage später kam dann die Todesdiagnose.” Miriam Huth sitzt gerade im Auto, als sie noch einmal die Geschehnisse der vergangenen Wochen und Tage durchgeht. Sie ist auf dem Weg nach Rotenburg, ihr Freund Vahe Nerkararyan liegt dort seit einem Monat im Klinikbett. Diagnose: akute lymphatische Leukämie (ALL). “Das hat uns den Boden unter den Füßen weggerissen”, sagt Huth. Vor wenigen Tagen dann die nächste Nachricht, die das Paar, die Familie und den Freundeskreis erschüttert hat: Der 31-Jährige benötigt eine Stammzellspende, um weiterleben zu können.

Eine Blutspende war nicht mehr möglich

Acht Wochen zurück: Der Buchholzer geht regelmäßig Blut spenden. Als er zum letzten Mal vor knapp zwei Monaten spenden will, wird ihm mitgeteilt, dass das nicht möglich sei. Sein Hämoglobinwert (Hb-Wert) liegt bei zehn. “Normalerweise sollte er bei etwa 14 liegen”, weiß Huth, die selbst im medizinisch-pharmazeutischen Bereich arbeitet. Nerkararyans Eisenwert ist also zu niedrig, der Transport von Sauerstoff und die Neubildung von roten Blutkörperchen sind bei zu niedrigen Werten gefährdet. Huth drängt ihren Partner gleich zum Arzt, doch dann kommen doch erst das Leben und ein Kurzurlaub dazwischen. Das Paar tanzt auf Mallorca und feiert den 31. Geburtstag von Nerkararyan, bevor er endlich am 16. Juni in seiner Hausarztpraxis für eine Blutentnahme bereit sitzt. Noch am gleichen Nachmittag klingelt das Telefon. Der Mann solle sich sofort in ein Krankenhaus begeben. Zum ersten Mal steht nun der Verdacht auf Leukämie im Raum - ein Tag später herrscht bereits traurige Gewissheit. Der Hb-Wert, der gleich in der Klinik gemessen wird, liegt nur noch bei 6,5 - “im lebensbedrohlichen Bereich”, erklärt Huth. Ein bisschen kurzatmig sei er gewesen, sagt sie rückblickend, aber sonst sei ihr kaum etwas an ihm aufgefallen. “Die Krankheit sieht man auf den ersten Blick nicht.”

Wäre Nerkararyan also nicht zur Blutspende gegangen, wäre die Krankheit womöglich deutlich länger unentdeckt geblieben. “Mittlerweile hat er massiv an Gewicht verloren”, sagt die Buchholzerin. “Es ist eine aggressive Form.” Erst sei die Ärzteschaft zuversichtlich gewesen, dass eine Chemotherapie ausreichen würde. Doch seit vergangener Woche ist klar: Vahe Nerkararyan braucht eine Stammzellspende. “Vielleicht hat er mit seinen Blutspenden anderen das Leben gerettet, nun braucht er selbst Hilfe”, sagt seine Freundin. Der Ingenieur hat armenische Wurzeln, dort gebe es nur wenige Menschen, die sich für eine Spende registriert haben. Somit sei die Chance für den 31-Jährigen geringer, seinen genetischen Zwilling zu finden.

“Jetzt hat die Krankheit ein Gesicht”

Innerhalb weniger Stunden haben die Familie und der Freundeskreis einen Aufruf zur Typisierung gestartet. In den sozialen Netzwerken werden Bilder verbreitet, um auf die Situation des jungen Mannes aufmerksam zu machen. Huth stehe in Kontakt mit dem Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR). 120 Typisierungssets wurden bereits am ersten Tag des Aufrufs bestellt. Darüber sei das Paar mehr als dankbar. Auch wenn noch nicht der genetische Zwilling für Nerkararyan dabei sein sollte, könnte sich ein Spender für einen anderen Betroffenen finden. “Jetzt hat die Krankheit ein Gesicht”, sagt Huth. Ihr Freund gibt sich weiter als Kämpfer. Jeden Tag würde er ihr sagen: “Schatz, ich boxe das kurz durch und dann komme ich heim!”

Typisierungsaktion am Freitag

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, die noch nicht typisiert sind, findet im Rahmen der “Langen Nacht” in Schwarmstedt eine Aktion in Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) statt. Am Freitagabend, 21. Juli, von 18 bis 22 Uhr können sich Interessierte dann an der Heide-Apotheke, Moorstraße 5, typisieren lassen. Alternativ ist es auch möglich, sich über das NKR oder die DKMS ein Set nach Hause schicken zu lassen. Das Prinzip: Mit Wattestäbchen wird ein Abstrich von der Innenseite der Wange genommen. Mehr braucht es nicht zum Typisieren. Eine Neuregistrierung ist im Alter von 17 bis 55 Jahren möglich.

Auch eine finanzielle Unterstützung für die Organisation von Typisierungsaktionen und der Analyse der Wangenabstriche ist möglich. Spendenkonto IBAN: DE20 2515 2375 0045 4894 16, Kreditinstitut: KSK Walsrode, NOLADE21WAL, Inhaber und Verwalter: Philip Bork. Kontakt zur Unterstützergruppe: vahe.braucht.hilfe@web.de.