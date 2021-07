/lokales/buchholzmarklendorf-blueht-auf_10_112048835-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Eva Meyerhoff arbeitet seit vielen Jahren für das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen und berät unter anderem landwirtschaftliche Betriebe in Sachen Naturschutz. Zusammen mit Ihrem Mann Jan betreibt sie den Oesenhof in Riepe. Außerdem ist sie Ansprechpartnerin für das Netzwerk Blühende Landschaft im Norden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Artenvielfalt in der Natur geht dramatisch zurück. Was können die Gesellschaft und jeder Einzelne gegen den Rückgang von Schmetterlingen, Bienen, Käfern und Hummeln tun? Praxisnahe Ideen und Vorschläge sollen unterbreitet werden. Auch private Gärten, Grünanlagen und öffentliche Flächen können einen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten. Mit blühenden Freiflächen und Gärten, Immeninseln, wilden Gartenabschnitten, heimischen Gehölzen und Pflanzen könnten Buchholz und Marklendorf noch viel bunter und attraktiver für Mensch und Tier werden.

Die Klimainitiative und die CDU Buchholz-Marklendorf laden ein zu einem Vortrag von Eva Meyerhoff: am heutigen Freitag, 16. Juli, ab 19 Uhr auf dem Hof von Ute Thies, Dorfstraße 26, in Buchholz. Das Thema lautet: “Buchholz/Marklendorf blüht auf. Blütenvielfalt für Insekten und Menschen.”



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ