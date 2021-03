Büchereien wieder geöffnet

/lokales/buechereien-wieder-geoeffnet_10_111999477-21-.html/ / 1

Um einen sicheren Aufenthalt zu gewährleisten, werden alle Besucher gebeten, sich an einige Regeln zu halten. Neben den üblichen Abstandsgeboten sowie dem Tragen einer medizinischen Maske ist die maximale Personenzahl, die sich in den Räumlichkeiten der Büchereien aufhalten können, auf zehn beziehungsweise fünf begrenzt. Jede Person muss daher beim Betreten einen der bereitgestellten Körbe mitnehmen. Zudem müssen alle Kunden ihre Kontaktdaten hinterlegen. Des Weiteren sind die Büchereien nur für den reinen Ausleihbetrieb geöffnet. Das heißt, ein längerer Aufenthalt ist nicht gestattet - weder die Internetplätze noch die anderen Sitzgelegenheiten dürfen genutzt werden.

Seit dieser Woche dürfen alle Bibliotheken in Niedersachsen wieder öffnen - so hat natürlich auch die Stadtbücherei Walsrode gleich am gestrigen Dienstag die Türen für ihre Kunden und Kundinnen wieder aufgesperrt. Am heutigen Mittwoch folgt dann auch die Bücherei Bomlitz. Beide Bibliotheken können wieder zu ihren normalen Öffnungszeiten besucht werden. Nach jeder Lockdown-Verlängerung erkundigten sich viele Leser und Leserinnen, wann sie wieder selbst durch die Regale stöbern könnten. So war es absehbar, dass bei der Öffnung um 10 Uhr sofort die ersten Kunden vor Ort sein würden.



