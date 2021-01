Bürgerbegehren erstreitet vorläufige Zulassung

/lokales/buergerbegehren-erstreitet-vorlaeufige-zulassung_10_111974392-21-.html/ / 1

Die vorläufige Zulassung des Bürgerbegehrens im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes sei aus Gründen effektiven Rechtsschutzes auch erforderlich, so die Behörde. Ohne die vorläufige Zulassung des Bürgerbegehrens würden bis zum rechtskräftigen Abschluss des Klageverfahrens in der Hauptsache Fakten geschaffen, insbesondere durch den Fortgang des Planungs- und Förderverfahrens, die - wenn nicht zu einer faktischen Erledigung, so doch - zu einer erheblichen Benachteiligung des Bürgerbegehrens führen würde.

Im Übrigen sei der Kreisausschuss an die Vorabentscheidung gebunden, hieß es vonseiten des Verwaltungsgerichts weiter. Der Gesetzgeber habe der Vorabentscheidung ausweislich der Gesetzesbegründung eine solche Wirkung beigemessen, um den Vertretern eines Bürgerbegehrens frühzeitig - also bevor sie für ihr Anliegen werben und Unterschriften sammeln - Gewissheit über die inhaltliche Zulässigkeit ihres Bürgerbegehrens zu verschaffen. Allein der Umstand, dass der Kreisausschuss nach Einholung eines Gutachtens im Oktober 2020 “genauer hingesehen” habe, erlaube es nicht, von der Vorabentscheidung abzuweichen oder diese aufzuheben. Die Bindungswirkung der Vorabentscheidung sei auch nicht wegen einer nachträglich geänderten Sach- oder Rechtslage entfallen.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens “Heidekreis-Klinikum”, das sich für den Neubau des Heidekreis-Klinikums im Raum Dorfmark einsetzt, haben in ihrem Bestreben einen vorläufigen Sieg errungen: Die erste Kammer des Verwaltungsgerichts Lüneburg hat mit Beschluss von Donnerstag den Kreisausschuss des Landkreises Heidekreis verpflichtet, das entsprechende Bürgerbegehren zuzulassen. Dies teilte die Behörde am Donnerstagnachmittag mit.



