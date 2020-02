Bürgerentscheid kostet rund 71.350 Euro

BAD FALLINGBOSTEL - 18. Februar 2020 - 22:00 UHR - VON MANFRED EICKHOLT

Was hat eigentlich der Bürgerentscheid am 15. Dezember 2019 zum Thema “Erhalt des Kurhauses” in Bad Fallingbostel den Steuerzahler gekostet? Über den Anteil der Stadt legte Bürgermeisterin Karin Thorey bei der jüngsten Ratssitzung am Montagabend Rechenschaft ab. Unter dem Strich kamen rund 71.350 Euro zusammen.Die Summe teilt sich so auf: