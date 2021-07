Bürgerliste Gilten nominiert Kandidaten

/lokales/buergerliste-gilten-nominiert-kandidaten_10_112052940-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

“Diese Liste repräsentiert eine starke Mischung politisch engagierter Personen aus allen vier Ortsteilen mit unterschiedlichsten Berufen”, so Hermann Siemer, Fraktionssprecher der BLG. Besonders erfreulich sei es auch, dass sich auf der Liste zwei Frauen zur Wahl stellen. Die BLG werde ihre erfolgreiche kommunalpolitische Arbeit unter dem Motto “Vier Dörfer, eine Gemeinde, eine Bürgerliste” in den kommenden fünf Jahren fortsetzen und die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Gilten vertreten, so Siemer.

Die Bürgerliste Gilten (BLG) hat die Kandidatenliste für die anstehende Kommunalwahl in der Gemeinde Gilten aufgestellt. Erich Lohse (Gilten), seit nunmehr 15 Jahren amtierender Bürgermeister der Gemeinde Gilten, tritt für eine weitere Periode als Bürgermeisterkandidat an. Neben den derzeitigen Ratsmitgliedern Kerstin Tittel (Nienhagen), Wilhelm Nebel (Gilten), Mark Reinert und Hermann Siemer (beide Suderbruch) konnten mit Uwe Dierking (Gilten) und Harriet Dierking (Norddrebber) zwei neue Mitbewerber gewonnen werden. Dr. Stefan Dreesmann (Norddrebber) steht aus beruflichen Gründen für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ