Bunte Fahnen vor dem Rathausplatz

Die bunten Fahnen wehen im Wind. Die Plakate mit eindeutigen Botschaften sind ausgerollt. Das Mikrofon ist angeschaltet. Die Wanderschuhe geschnürt und alle Teilnehmer mit Mund- und Nasenschutzmasken ausgestattet. Vor dem Rathaus in Bad Fallingbostel hat sich an diesem Sonntagvormittag auf Einladung der Friedensaktion Lüneburger Heide eine überschaubare, aber willensstarke Gruppe von Friedensaktivisten versammelt, um gegen die geplante Übungen der US-Army auf den Truppenübungsplätzen Bergen und Munster zu protestieren. Zum Zeichen ihres Protests und um auf den US-Nationalfeiertag (Unabhängigkeitstag am 4. Juli) für Frieden und Konversion hinzuweisen, ging es zwei Kilometer zu Europas größtem Truppenübungsplatz und zum sowjetischen Kriegsgefangenen-Friedhof Oerbke.



