Burghof: Neuer Vorstand nimmt Arbeit auf

In Sachen “Steinzeithöhle” im Gewölbe wandte sich Vereinsmitglied Bernd Vahldiek an die Versammlung: Er wünsche sich, dass die Beleuchtung und Computeranimation “wieder gangbar gemacht werden”. Ansprechpartner in Sachen Sanierung der Höhle ist in diesem Fall die Stadt Rethem.

Am 30. Juni 2019 wurden schließlich die betrieblichen Belange des Burghofes, um die sich zuvor der Burghof-Vorstand sowie die jeweiligen Geschäftsführer gekümmert hatten, von der Stadt Rethem übernommen. Viele Gespräche zwischen Burghof-Verein, Rat und Stadt seien geführt worden, erläuterte Vorsitzender Frank Leverenz. “Durch die Aufhebung des Vertrages hatten wir keine andere Möglichkeit, als uns von unserem langjährigen Mitarbeiter Uwe Becker zu trennen”, bedauerte Leverenz und sprach dem ehemaligen Hausmeister seinen großen Dank aus. In Zukunft werden Burghof und Burghofgelände durch die Stadt Rethem gewartet, gepflegt und vermarktet - wichtig sei, das Gebäude mit Leben zu füllen. Bei kulturellen Veranstaltungen komme auf die ehrenamtlichen Helfer nun sehr viel mehr Arbeit zu.

Eigentlich hätte die jährliche Mitgliederversammlung schon im März stattfinden sollen, doch aufgrund der Corona-Pandemie trafen sich die Mitglieder des Burghof-Vereins erst am Dienstagabend im Rethemer Burghof. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Abstimmung über die Satzungsänderung (und die damit einhergehende Gemeinnützigkeit), die vom Vorstand in den vergangenen Monaten akribisch vorbereitet worden war. Hintergrund: Der Betriebsführungsvertrag zwischen Burghof-Verein und der Stadt Rethem war bereits zum Jahresende 2018 ausgelaufen.



