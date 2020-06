Bussard greift an: Jogger wird an K 134 verletzt

UETZINGEN - 08. Juni 2020 - 16:47 UHR - VON JENS REINBOLD

Schreck auf der Joggingrunde: Ein Bussard verletzt den Walsroder Michael Bühler bei einer Attacke am Kopf. Es ist nicht das erste Mal, dass Greifvögel an der Kreisstraße 134 in Uetzingen Menschen ins Visier nehmen.Michael Bühler läuft gern und viel - doch was ihm am vergangenen Donnerstag widerfahren ist, das hat auch er auf seinen hunderten von Kilometern,