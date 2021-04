CDU-Bundestagskandidat Büttinghaus für Klinik-Neubau

/lokales/cdu-bundestagskandidat-buettinghaus-fuer-klinik-neubau_10_112013339-21-.html/ / 1

Der geopolitische Grabenkampf zwischen Nord und Süd sei bekannt und alt. Er sei aber nicht sein Kampf, vielmehr empfinde er ihn als befremdlich, so Büttinghaus weiter. Auch in vielen Bürgergesprächen sei das die überwältigende Mehrheit der Rückmeldung. Bei allen Rufen nach Bürgerbeteiligung müsse klar sein, dass es sich um ein sehr komplexes und aufwendiges Projekt handele, das neben allen aktuellen Daten auch die künftige Entwicklung vor Ort, aber auch im Gesundheitswesen ganz generell berücksichtigen muss - bis hin zu fortschreitender Digitalisierung und dem Einsatz künstlicher Intelligenz im Krankenhaus.

Büttinghaus habe auch die Stimmung bei einigen in den Krankenhäusern arbeitenden Ärzten und beim Krankenpflegepersonal “abgeklopft” und festgestellt, dass sich das Personal nicht vornehmlich Gedanken über die finanzielle Lage des Kreises mache. Aber nach fast 50-jährigem Bestand der Gebäude gehe die Tendenz deutlich zum Neubau. Arbeitsabläufe, Ausstattung, Hygiene und eine Infrastruktur der kurzen Wege seien entscheidend. Auch der Blick Dr. Rogges als professioneller und kompetenter Manager “von außen” habe ihn beeindruckt, so Büttinghaus weiter. Und er sagt ganz deutlich: “In das Verfahren um die Standortauswahl durch das Gutachten habe ich Vertrauen.” Darüber hinaus empfinde er selbst keine geopolitischen Befindlichkeiten. Den damaligen mehrheitlichen Kreistagsbeschluss habe er zur Kenntnis genommen und akzeptiert - “eine Formalie”.

In einem umfangreichen und mehrstündigen Gespräch zwischen dem Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums (HKK), Dr. Achim Rogge, sowie der Unternehmenssprecherin Nina Bernard mit dem Bundestagskandidaten der CDU, Carsten Büttinghaus, wurde über den aktuellen Stand und die weitere Planung für das HKK gesprochen - und über den am Sonntag, 18. April, anstehenden Bürgerentscheid. Büttinghaus erklärte in einer Pressemitteilung, dass es nach einem Gespräch mit den Initiatoren des Bürgerbegehrens für ihn selbstverständlich gewesen sei, auch mit Dr. Rogge über die aktuellen Erfordernisse, das Planungsverfahren und die Zukunftsprognose zu sprechen. Nur wer sich intensiv mit diesen Fragen befasse, könne letztlich eine Entscheidung treffen. Zudem habe er sich auch den im Internet abrufbaren Bericht der Enquete-Kommission genau durchgelesen. Sein Fazit: “Ich stelle einen Klinik-Neubau nicht in Abrede.”



