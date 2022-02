CDU nominiert ihre Landtagskandidaten fÃ¼r den Heidekreis

Die CDU Heidekreis nominiert ihre Landtagskandidaten in den beiden Wahlkreisen 42 (Walsrode) und 43 (Soltau). Der Kreisvorstand hat von den entsprechenden Möglichkeiten der Covid-19-Wahlbewerberaufstellungsverordnung-Landtag Gebrauch gemacht und sich für eine virtuelle Aufstellungsversammlung mit schriftlicher Schlussabstimmung (Urnenwahl) entschieden. Übertragen werden die beiden Versammlungen getrennt nach den Wahlkreisen nacheinander aus der Kreisgeschäftsstelle in Walsrode, wo ein kleines “Studio” eingerichtet wird. Mitglieder ohne Internet wenden sich bitte an ihre jeweiligen Stadt-/Gemeindeverbandsvorsitzenden.

Für die Kandidatenaufstellung im Wahlkreis 42 (Walsrode) sind alle stimmberechtigten Mitglieder zur virtuellen Wahlkreismitgliederversammlung am Donnerstag, 24. Februar, ab 18 Uhr eingeladen. Der Link zu dieser Veranstaltung wird am selben Tag an die verfügbaren Mail-Adressen der Mitglieder zugeleitet. Der Wahlkreis 43 (Soltau) folgt ab 19.30 Uhr.

Auszählungen erfolgen zentral

Nach der Wahl werden die beiden Veranstaltungen unterbrochen und am Sonnabend, 26. Februar, von 11 bis 15 Uhr parallel fortgesetzt. Für die schriftliche Schlussabstimmung wurde die Form einer Urnenwahl beschlossen. Sie ist am Sonnabend in der Zeit von 11 bis 15 Uhr für beide Landtagswahlkreise gleichzeitig angesetzt. Die Auszählungen der Wahlen werden zentral in Walsrode in der CDU Kreisgeschäftsstelle zunächst für den Landtagswahlkreis 42 ab 17 Uhr und danach für den Landtagswahlkreis 43 vorgenommen. Die Wahllokale für die einzelnen CDU Stadt- und Gemeindeverbände sind an folgenden Orten vorgesehen: Walsrode: CDU Kreisgeschäftsstelle, Moorstraße 2; Ahlden: Bürgerhaus Hodenhagen, Bahnhofstraße 28; Bad Fallingbostel: CDU Kreisgeschäftsstelle, Moorstraße 2 in Walsrode; Rethem: Hofladen/Heißmangel von Heike Hohls, Hainholzstraße 36; Schwarmstedt: Büro Gudrun Pieper, MdL, Hauptstraße 9; Wietzendorf: Oliver Krasser (graues Holzhaus), August-Schumacher-Weg 9; Soltau: CDU Geschäftsstelle, Rühberg 3;. Bispingen: Christoph Hemmerle (Scheune/Schleppdach), Hützeler Damm in Hützel; Munster: Eintracht Munster, Vereinsheim, Dr.-Hermann-Marcks-Straße 12; Neuenkirchen: Schröers-Hof, Kirchstraße 9; Schneverdingen: Christian Quoos, Friedenstraße 10.