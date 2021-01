/lokales/corona-15-kilometer-radius-kostenlos-ermitteln_10_111976700-21-.html/ / 1

3. Es kann zwischen den zwei Radius-Regelungen hin- und hergeschaltet werden. In Sachsen und Niedersachsen gilt der Radius um den Wohnsitz. In den anderen Bundesländern beginnt der Radius erst ab der Gemeindegrenze.

Die gb consite GmbH aus Oberschleißheim bei München stellt daher eine kostenfreie Kartenanwendung zur Verfügung, mit der der erlaubte Bewegungsradius per Klick oder per Ortssuche ermittelt werden kann. Mittels sogenannter “Buffer” werden die erlaubten Zonen ganz einfach auf einer interaktiven Karte dargestellt.

Im Heidekreis spielt diese Regel bislang noch keine Rolle - doch sollte es jemals so kommen, wirft das Fragen auf: Wie findet man heraus, wo der eigene Bewegungsradius endet? In der aktuellen Verordnung des Landes Niedersachsen heißt es: “Die örtlich zuständigen Behörden können zudem in Bezug auf Landkreise und kreisfreie Städte mit einer 7-Tage-Inzidenz von 200 oder mehr Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner den Bewegungsradius jeder Person auf 15 Kilometer um den Wohnsitz beschränken.”

Die neue Corona-Schutzverordnung greift - und in einigen Bundesländern wird der Bewegungsradius in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 oder höher auf 15 Kilometer um den Wohnort oder den Wohnsitz begrenzt. Das heißt, man darf sich nur noch maximal 15 Kilometer jenseits der Grenze seiner Gemeinde oder seiner Wohnung bewegen. Möchte man diese Grenze überschreiten, muss man einen triftigen Grund vorbringen, beispielsweise die Fahrt zum Arbeitsplatz. Tagestouristische Ausflüge stellten laut der Ministerpräsidentenkonferenz ausdrücklich keinen triftigen Grund dar.



